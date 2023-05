«Королева рок-н-ролу» Тіна Тернер померла у віці 83 років

Тіна Тернер, одна з найзнаменитіших виконавиць рок-музики померла у віці 83 років.

Про це повідомляє Sky News.

Співачка померла після тривалої хвороби у своєму будинку неподалік Цюриха у Швейцарії.

«З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», — вказано у повідомленні представника Тіни Тернер. Жінка була авторкою відомих хітів, таких як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What’s Love Got to Do With It.

