25 травня Україна відзначає День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України