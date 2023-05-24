Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

25 травня Україна відзначає День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.
Привітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниПривітання з Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
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