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25 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

25.05.2023

Яке свято 25 травня

Сьогодні в Україні відзначають:

  • День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • День філолога.

У Йорданії — День Незалежності (від Сполученого Королівства, 1946).

В Аргентині — День Травневої революції (1810).

У Лівані — День звільнення.

В США — Національний день степа.

Також сьогодні:

  • Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму,
  • Міжнародний день зниклих безвісти дітей,
  • День визволення Африки.

Яке релігійне свято 25 травня

Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє.

Коли святкують Вознесіння. Що означає свято Вознесіння

Вознесіння — перехідне свято, яке припадає на 40-й день після Великодня.

Згідно Євангелії, Ісус Христос після воскресіння пробув на землі 40 днів, після чого зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх та вознісся на небеса.

В язичницькі часи ця дата святкувалася слов’янами як перехід весни у літо. Вважалося, що саме в цей період приходить справжня спека.

Що можна і чого не можна робити на Вознесіння Господнє

В цей день не можна:

  • вінчатися,
  • сваритися,
  • лихословити,
  • відмовляти нужденним в допомозі,
  • їздити на кладовище,
  • згадувати померлих і плювати на землю.

Водночас дозволяється:

  • працювати — адже свято завжди припадає на четвер;
  • їсти будь-які страви — в четвер немає посту.

День ангела 25 травня

Іменини в цей день святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія.

Які історичні події стались 25 травня

1521 — Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати та поширювати його праці.

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку Січ.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1819 — оприлюднено Конституцію Аргентини.

1926 — в Парижі вбитий Симон Петлюра.

1946 — проголошено незалежність Йорданії від Великої Британії.

1963 — на конференції держав та урядів африканських країн в Аддіс-Абебі створена Організація африканської єдності (ОАЄ) — цей день оголошено Днем визволення Африки.

1996 — чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив до нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98,48 м.

2014 — на виборах президента Україні переміг Петро Порошенко.

2001 — американець Ерік Вайхенмайєр став першою сліпою людиною, що піднялася на Еверест.

2011 — вийшов останній випуск «Шоу Опри Вінфрі», що виходив з 1986 року.

2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні поліцейські вбили чорношкірого Джорджа Флойда, це спричинило масові протести та світовий рух BLM (Black Lives Matter).

Хто народився 25 травня

1334 — Суко, імператор Японії.

1616 — Карло Дольчі, італійський художник

1865 — Пітер Зееман, нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії 1902 року.

1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.

1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.

1939 — Іен Маккеллен, англійський актор.

1963 — Майк Маєрс, канадський актор.

1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор.

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