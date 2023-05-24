25 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 травня

Сьогодні в Україні відзначають:

День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

День філолога.

У Йорданії — День Незалежності (від Сполученого Королівства, 1946).

В Аргентині — День Травневої революції (1810).

У Лівані — День звільнення.

В США — Національний день степа.

Також сьогодні:

Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму,

Міжнародний день зниклих безвісти дітей,

День визволення Африки.

Яке релігійне свято 25 травня

Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє.

Коли святкують Вознесіння. Що означає свято Вознесіння

Вознесіння — перехідне свято, яке припадає на 40-й день після Великодня.

Згідно Євангелії, Ісус Христос після воскресіння пробув на землі 40 днів, після чого зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх та вознісся на небеса.

В язичницькі часи ця дата святкувалася слов’янами як перехід весни у літо. Вважалося, що саме в цей період приходить справжня спека.

Що можна і чого не можна робити на Вознесіння Господнє

В цей день не можна:

вінчатися,

сваритися,

лихословити,

відмовляти нужденним в допомозі,

їздити на кладовище,

згадувати померлих і плювати на землю.

Водночас дозволяється:

працювати — адже свято завжди припадає на четвер;

їсти будь-які страви — в четвер немає посту.

День ангела 25 травня

Іменини в цей день святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія.

Які історичні події стались 25 травня

1521 — Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати та поширювати його праці.

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку Січ.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1819 — оприлюднено Конституцію Аргентини.

1926 — в Парижі вбитий Симон Петлюра.

1946 — проголошено незалежність Йорданії від Великої Британії.

1963 — на конференції держав та урядів африканських країн в Аддіс-Абебі створена Організація африканської єдності (ОАЄ) — цей день оголошено Днем визволення Африки.

1996 — чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив до нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98,48 м.

2014 — на виборах президента Україні переміг Петро Порошенко.

2001 — американець Ерік Вайхенмайєр став першою сліпою людиною, що піднялася на Еверест.

2011 — вийшов останній випуск «Шоу Опри Вінфрі», що виходив з 1986 року.

2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні поліцейські вбили чорношкірого Джорджа Флойда, це спричинило масові протести та світовий рух BLM (Black Lives Matter).

Хто народився 25 травня

1334 — Суко, імператор Японії.

1616 — Карло Дольчі, італійський художник

1865 — Пітер Зееман, нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії 1902 року.

1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.

1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.

1939 — Іен Маккеллен, англійський актор.

1963 — Майк Маєрс, канадський актор.

1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.