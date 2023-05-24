25 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 травня
Сьогодні в Україні відзначають:
- День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
- День філолога.
У Йорданії — День Незалежності (від Сполученого Королівства, 1946).
В Аргентині — День Травневої революції (1810).
У Лівані — День звільнення.
В США — Національний день степа.
Також сьогодні:
- Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму,
- Міжнародний день зниклих безвісти дітей,
- День визволення Африки.
Яке релігійне свято 25 травня
Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє.
Коли святкують Вознесіння. Що означає свято Вознесіння
Вознесіння — перехідне свято, яке припадає на 40-й день після Великодня.
Згідно Євангелії, Ісус Христос після воскресіння пробув на землі 40 днів, після чого зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх та вознісся на небеса.
В язичницькі часи ця дата святкувалася слов’янами як перехід весни у літо. Вважалося, що саме в цей період приходить справжня спека.
Що можна і чого не можна робити на Вознесіння Господнє
В цей день не можна:
- вінчатися,
- сваритися,
- лихословити,
- відмовляти нужденним в допомозі,
- їздити на кладовище,
- згадувати померлих і плювати на землю.
Водночас дозволяється:
- працювати — адже свято завжди припадає на четвер;
- їсти будь-які страви — в четвер немає посту.
День ангела 25 травня
Іменини в цей день святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія.
Які історичні події стались 25 травня
1521 — Карл V проголосив Мартина Лютера єретиком і заборонив друкувати та поширювати його праці.
1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку Січ.
1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.
1819 — оприлюднено Конституцію Аргентини.
1926 — в Парижі вбитий Симон Петлюра.
1946 — проголошено незалежність Йорданії від Великої Британії.
1963 — на конференції держав та урядів африканських країн в Аддіс-Абебі створена Організація африканської єдності (ОАЄ) — цей день оголошено Днем визволення Африки.
1996 — чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив до нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98,48 м.
2014 — на виборах президента Україні переміг Петро Порошенко.
2001 — американець Ерік Вайхенмайєр став першою сліпою людиною, що піднялася на Еверест.
2011 — вийшов останній випуск «Шоу Опри Вінфрі», що виходив з 1986 року.
2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні поліцейські вбили чорношкірого Джорджа Флойда, це спричинило масові протести та світовий рух BLM (Black Lives Matter).
Хто народився 25 травня
1334 — Суко, імператор Японії.
1616 — Карло Дольчі, італійський художник
1865 — Пітер Зееман, нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії 1902 року.
1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.
1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.
1939 — Іен Маккеллен, англійський актор.
1963 — Майк Маєрс, канадський актор.
1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.