Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2023 року

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там відбулось 28 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

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