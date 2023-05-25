Уночі українська ППО знищила всі 36 «Шахедів», які запустила росія

У ніч на 25 травня окупанти атакували Україну ударними дронами іранського виробництва — випустили 36 БПЛА Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Українським військовим вдалося збити всі повітряні цілі.

«До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування «Південь» Повітряне командування «Центр» Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

Ворог випустив дрони з північного та південного напрямків, імовірно, він мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

У військових адміністраціях повідомили, що безпілотники знищили над Київщиною, чотири «Шахеди» над Миколаївською та Одеською областями, один ворожий дрон над Чернівецькою областю.

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