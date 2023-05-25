У США допускають причетність України до удару дрона по Кремлю — CNN

Американська розвідка припускає причетність України до удару безпілотника по Кремлю.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

Зазначають, що про це можуть свідчити перехоплені розмови між українськими посадовцями, які звинувачували один одного в атаці.

Як пише видання, у перехоплених розмовах деякі представники військові та розвідники припускають, що операцію провели українські сили спеціальних операцій.

Водночас у США не знають який саме підрозділ міг організувати атаку, конкретних доказів причетності немає. Там з низьким ступенем впевненості припускають, що за інцидентом могла стояти українська група.

Крім того, на думку американців, малоймовірно, що українські посадовці, включно з президентом Зеленським, віддали наказ про атаку або знали про неї.

Додають, що безпілотники не вдалося зафіксувати через відносно легке навантаження. Втім, наразі невідомо, чи мали ці дрони достатню дальність, щоб долетіти з України.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня над резиденцією володимира путіна сталися вибухи. У кремлі стверджують, що їх причиною стали безпілотники, які випустила Україна.

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