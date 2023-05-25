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Володимира Вакуленка посмертно нагородили відзнакою Prix Voltaire

25.05.2023

Володимир Вакуленко, український письменник, громадський діяч та автор відомої “Татусевої книги”, був нагороджений спеціальною відзнакою IPA Prix Voltaire Award 2023 посмертно. Ця відзнака була присуджена Вакуленку за його внесок у світ літератури та його відданість принципам свободи слова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Замовчування культурного самовираження є одним із інструментів репресивних режимів. Ми повинні протистояти їхньому залякуванню та відзначати відважних авторів і видавців, які допомагають нам відчути та зрозуміти різноманіття наших культур. Мазін Латіф Алі та Володимир Вакуленко — герої», — зазначила віцепрезидентка Міжнародної асоціації видавців Ґванца Джобава.

Нагорода Prix Voltaire посмертно вручається Міжнародною асоціацією видавців для того, щоб підкреслити виняткову боротьбу за свободу самовираження лауреата/лауреатки та підкреслити, яким чином його або її змусили мовчати.

Як повідомили в PEN Ukraine, спеціальну нагороду Prix Voltaire у Норвегії замість Володимира отримувала українська письменниця Вікторія Амеліна, яка на церемонії зачитала уривок зі щоденника Вакуленка в перекладі Дейзі Гіббонс.

Пізніше Амеліна зазначила, що до кінця травня відзнака опиниться у Капитолівці Харківської області, звідки родом Володимир та де проживають його рідні.

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