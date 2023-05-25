Привітання з Днем Києва 2023: вірші та картинки

День Києва традиційно в Україні святкують в останні вихідні дні травня. День свята не завжди збігається з попереднім роком, але завжди припадає на останню неділю травня. У 2023 році День міста Київ припадає на 28 травня.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас гарні привітання та побажання з Днем Києва!

Привітання з Днем Києва 2023

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Вірші з Днем Києва 2023

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Всіх вас, з Днем Києва я вітаю,

Щастя, радості й любові бажаю!!!

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З днем ​​народження столиця, з днем ​​народження Київ!

Тебе я завжди пам’ятаю та щиро вітаю!

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Зі святом Києве! Столице, черговий вік на твоєму рахунку. Мужньо перестояла ти подій багато, людей які творили Україну бачила багато. Тож прийми наші вітання, святкування та співання в честь твою.

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Києве, славетний, віковий. Сьогодні в тебе свято, лунають вітання і радощі, сміх та сльози радості. Чергове століття ти даруєш свято людям. Лише ти такий один на світі за це тебе ми і любимо.

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Картинки з Днем Києва Привітання з Днем Києва 2023

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Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

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Привітання з Днем Києва 2023

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Це справжнє свято для всіх, хто любить столицю нашої країни. Не пишатися Києвом просто не можливо, адже він – це гордість України, її серце! Київ – це багата історія, велична та древня архітектура, сучасний мегаполісний розвиток . Але головна гордість нашого прекрасного міста – це його мешканці. В цей весняний день ми хочемо привітати кожного киянина зі святом, побажати здоров’я та наснаги, стабільності та віри у своє місто та майбутнє нашої держави

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Від щирого серця вітаємо наших киян та всіх гостей міста з цим чудовим, травневим святом. Зичимо Вам процвітання, любові та втілення в життя всіх заповітних бажань

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Привітання з Днем Києва 2023 Привітання з Днем Києва 2023

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Вітаю з днем нашого міста – Києва. Нехай це місце буде міцно любиме і дороге кожному з нас, нехай тут здійснюються наші бажання і збуваються мрії, нехай наше місто процвітає і росте, нехай кожному його мешканцю в житті щастить.

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Вітаю з днем народження найкращого міста в світі! Нехай воно буде гарним, процвітаючим, світлим. Нехай навесні в ньому розпускаються прекрасні сади, нехай радіють люди, звучать пісні і створюються сім’ї. Щастя, успіхів, яскравого майбутнього, веселих свят і талановитих дітей тобі, улюблене місто Київ!

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Вітаємо всіх жителів з днем народження нашого міста – Києва, нехай кожна родина живе тут щасливо і благополучно, нехай місто росте, стає гарнішим, цікавішим і буде якомога краще упорядковане, щоб кожен хто відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

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Привітання з Днем Києва 2023