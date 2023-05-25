В Україні розроблять законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. За його словами це буде спільна ініціатива Верховної ради та уряду.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Ігор Клименко зауважив, що зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

“На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, — сказав міністр.

Клименко вважає, що це буде спільна ініціатива Кабміну і парламенту.

“Я думаю, це буде закон”, — сказав очільник МВС України й додав, що вже зараз вивчається міжнародний досвід.

“Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон”, — сказав Ігор Клименко.

За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до кінця 2022 року 96 442 чоловіки призовного віку отримали дозвіл на виїзд з України за кордон. Скористалися наданим дозволом 66 374 особи.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого.