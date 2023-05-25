Під Бахмутом «вагнерівців» замінили військові зс рф — Маляр

У передмісті Бахмута російські армійські регулярні загони замінили підрозділи ПВК «Вагнера».

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас наразі «вагнерівці» залишаються у самому місті.

За словами Маляр, українські військові продовжують контролювати околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».

Вона також підкреслила, що схід залишається епіцентром бойових дій — ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському, Куп’янському та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському напрямку росіяни артилерійськими обстрілами намагаються зупинити просування Сил оборони по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи для посилення.

Нагадаємо, уранці 25 травня ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що виводить своїх найманців з Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. За його словами, це триватиме до 1 червня.

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