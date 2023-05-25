Працівник Києво-Печерської лаври заперечував існування України

СБУ повідомила про підозру штатному водію Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.

У квітні 2023 року чоловік в коментарі одному з телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони нашої держави «не зареєстрованими». Також він стверджував, що «путін не розпочинав війну» проти України, а загибель цивільних від російських повітряних ударів назвав «закономірною».

Лінгвістична експертиза підтвердила факти діяльності проти державної безпеки України. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також Служба безпеки затримала проросійського релігійного блогера, який у березні організовував замовні «акції протесту» у Києво-Печерській лаврі.

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