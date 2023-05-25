Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна презентували спільну пісню «Люблю» – ВІДЕО

Український співак Артем Пивоваров в рамках свого музичного проєкту “Твої вірші, мої ноти” представив новий дует.

Зробити дует Артем запропонував Маші під час інтерв’ю минулого року. Для ведучої ця пропозиція стала приємною несподіванкою та викликом, адже для Маші це був новий досвід. Зрештою ідея переросла в роботу “Люблю”, де Єфросиніна продекламувала “Сон” – один з двох віршів Михайля Семенка, що об’єдналися в пісні. Прем’єру роботи Пивоваров приурочив до дня народження Єфросиніної.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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У своїй творчості Михайль Семенко приділяв багато уваги урбаністичним мотивам. Чимало робіт футурист присвятив любові до міста, оспівуванню його краси у притаманній поетові манері. Ця тема простежується й у вірші “Люблю” – другій з поезій, що стали основою пісні. Автор зізнається, що любить як природу з її спокоєм та тишею, так і активне життя міста з його “бездушними криками”, і для цих двох, здавалося б, протилежностей він залишить усе. У цю картину гармонійно вплітається “Сон” – одна з багатьох історій, свідком яких стало місто, що завжди спить з відкритими очима.

У відео “Люблю” Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна розкривають свої особисті історії. Це відео переносить глядачів у світ їхнього дитинства, згадуючи його через старі фотографії та речі. Головні герої занурюються у свої спогади про рідний дім та теплі моменти життя. Кліп містить численні деталі, які розповідають про їх минуле. Наприклад, гітара символізує музичні інтереси Артема ще з його дитинства, коли він грав навіть на гітарі без струн. Також, є годинник із зозулею, який був у Маші вдома і став символом згадок про минуле.

Артем Пивоваров – Люблю (feat. Маша Єфросиніна)

Артем Пивоваров: “Михайль Семенко – яскрава і неординарна постать в українській літературі. Поет завжди хотів вирізнятися з-поміж інших і сміливо експериментував, прагнучи змінити уявлення про поезію. Я хочу, щоб про таких видатних осіб дізнавалося якомога більше людей, тому присвятив цю роботу поезіям видатного українського футуриста. Радий, що Маша Єфросиніна підтримала мою ідею і взяла участь у проєкті “Твої вірші, мої ноти”, довірившись мені як музиканту”. Маша Єфросиніна: “Я – фанатка проєкту Артема “Твої вірші, мої ноти”. Про що я йому заявила під час нашого першого інтерв‘ю. Він в ту саму мить запропонував мені дует. Сказати, що я розгубилась, це нічого не сказати. Мало того, я думала, що це якийсь жарт аж до того, як опинилася з Артемом в студії. І там я теж не могла опанувати знервованість, бо я не співаю від слова “зовсім”. Далі тільки пам’ятаю, як ми багато говорили, стояли на цвяхах, сміялися, трохи всплакнули і… дуже легко записали композицію. Я щаслива! Мені страшенно подобається результат! А ще я тепер всім можу говорити: «В мене дует з Пивоваровим»”.