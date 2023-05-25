Контрнаступ триває вже кілька днів – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися.

Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим”.

Він додав, що Україна має ракети великої дальності “Storm Shadow”, танки “Леопард”, протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір – зазначив Подоляк.

Пізніше Подоляк додав, що контрнаступ не є заходом, який може початися о “конкретній годині конкретного дня”.

“Ще раз про контрнаступ, без зайвих питань: Це не якийсь “один івент”, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ”.