Рада ЄС схвалила продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

Рада ЄС поновила безмитний режим для експорту з України в Євросоюз до червня 2024 року.

Про це повідомили на сайті установи.

«Неспровокована і невиправдана агресивна війна росії проти України має руйнівний вплив на економіку країни. Поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і в той же час нададуть ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських товарів у разі необхідності», — заявив Йоган Форсселл, міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції.

Рішення стосується:

усіх тарифів згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, які ще не були лібералізовані. Це стосується, зокрема: фруктів і овочів, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції, що підлягає тарифним квотам;

антидемпінгових мит;

застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Європейська бізнес асоціація вважає, що скасування імпортних мит у 2022 році стало одним із найбільш важливих факторів позитивного впливу на український інвестклімат.

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