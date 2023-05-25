ПЦУ попросить перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня

ПЦУ попросить перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня. На цю дату за новим стилем припадатиме Покрова.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

«Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані», — пояснив митрополит Олександр.

Поки що держава відзначає День захисників і захисниць України 14 жовтня, це офіційний вихідний. Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, 24 травня ПЦУ схвалила перехід на новий календар, який почнеться 1 вересня 2023 року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.