Пригожин заявив, що почав виводити “вагнерівців” з Бахмута

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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“Ми виводимо підрозділи із Бахмуту сьогодні 25 травня, зараз 5 ранку. До першого червня основна частина перебахується до тилових таборів.
Передаємо позиції військовим. Також боєприпаси. Все, включаючи сухий пайок, але якщо військовим буде складно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захоплені Бахмуту… Ми залишимо військовим двох людей – “Бібер” і “Долін” – пресслужба Пригожина.
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