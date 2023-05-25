Магнітні бурі у червні 2023: коли відбуватимуться, які дні будуть небезпечними

Перший місяць літа одразу розпочнеться зі спалахів на Сонці, проте у першій половині червня за прогнозами Центра передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США потужних магнітних бур не слід очікувати.

Магнітні бурі: календар на червень 2023

Підвищена сонячна активність очікується 1-2 червня та 16-17 червня

З вечора 2 червня до вечора 5 червня — сила геоударів коливатиметься від 4 до 3 балів. Найнебезпечнішим днем ​​стане 2 червня.

Раніше Chas News писав про те, чи справді геомагнітні бурі впливають на здоров’я.

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