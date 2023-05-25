Ще двом керівникам облгазів у «справі Фірташа» повідомили про підозру

Про підозру повідомлено ще двом керівникам облгазів у «справі Фірташа», які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це заявили в СБУ.

Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз». Їм оголосили про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Також для керівників окремих облагазів вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» — 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» — 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» — 186 млн грн, АТ «Львівгаз» — 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» — 160 млн грн.

Раніше в СБУ заявили, що протягом 2021 року діяльність підозрюваних завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. Тоді про підозру повідомили дев’ятьом фігурантам, включно із самим Дмитром Фірташем. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

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