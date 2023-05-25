Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на €109 млн

Фінляндія передасть Україні 16 партію військової допомоги для захисту від окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Фінляндії.

Пакет допомоги включає, серед іншого, зенітне озброєння та боєприпаси. Орієнтовна вартість зброї становить €109 млн. Всього Фінляндія вже передала Україні допомоги на €1,1 млрд.

З міркувань безпеки Міноборони країни не повідомлятиме ніяких додаткових деталей щодо видів озброєння, способу та часу доставки.

Тим часом у США заявили, що для поставки винищувачів F-16 в Україну знадобиться щонайменше кілька місяців.

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