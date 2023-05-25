Очільник МВС озвучив свою позицію щодо легалізації зброї в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українське суспільство готове до того, щоб мати зброю після війни у разі дотримання низки умов.

Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Очільник МВС наголосив, що вся зброя, яку громадяни отримали від держави під час широкомасштабного вторгнення рф, після війни буде повернута назад. Однак, якщо українці пройдуть відповідне навчання щодо безпечного поводження зі зброєю, вони можуть мати власні засоби захисту.

«Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї і тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так», — відповів Клименко на питання про те, чи готове українське суспільство мати зброю.

Міністр зазначив, що люди мають чітко розуміти, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей.

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