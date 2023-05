У мережі показали, як морський дрон вражає російський корабель «Іван Хурс» (відео)

У мережі поширили відео, на якому видно, як морський дрон вражає російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Судно було атаковане 24 травня за 140 км на північний схід від протоки Босфор. У Міноборони рф заявили, що всі цілі були знищені та опублікували відео ураження одного з трьох дронів.

Однак 25 травня в соцмережах показали відео, запасане на бортову камеру дрона, на якому видно, що він проривається через загороджувальний вогонь та влучає у корму корабля.

Про пошкодження судна не повідомляють, але у місці влучання знаходиться моторне відділення і частина механізмів рульових пристроїв та гвинта, зазначили у виданні «Мілітарний».

#Ukraine: Yesterday, 🇷🇺MoD claimed to foil a Ukrainian attempt to attack the “Ivan Khurs” intelligence ship in the Black Sea with 3x kamikaze uncrewed surface vessels, showing one destroyed by fire from the ship.

However, video from 🇺🇦 sources shows that a USV reached the ship. pic.twitter.com/6nlhOMs7Y6

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2023

