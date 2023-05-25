Близько 15 міжнародних компаній планують розмістити виробництва у майбутньому технопарку в Ірпені

Уже близько 15 компаній з Польщі, Австрії, Німеччини погодились відкривати свої виробництва у майбутньому технопарку в Ірпені.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Вже близько 15 компаній з Польщі, Австрії, Німеччини погодились відкривати свої виробництва у нашому технопарку. Це будуть тільки нешкідливі виробництва”, – розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що однією з цих компаній є велика компанія Ecosoft, яка хоче розширити свої виробничі потужності. Крім того, до повномасштабного вторгнення РФ міська влада розмовляла з Philips щодо будівництва у місті їх виробництва. Також влада Ірпеня пропонуватиме відкритися у технопарку компанії Ajax, яка спеціалізується на виробництві сигналізацій.

Міський голова повідомив, що вже є проєкт-презентація технопарку, яку далі планується погоджувати з керівництвом держави.

Маркушин підкреслив, що новий технопарк матиме безліч переваг. Перша – це зручна логістика. Він буде розташований одразу біля трьох головних шляхів – Варшавської, Житомирської та Новоірпінської трас. Друга – наявність біля технопарку на межі всіх комунікацій – водовідведення, водопостачання, газифікації. Крім того, об’єкт буде розташований всього за один кілометр від електричної підстанції “Ірпінь”. Третя – він буде розташований на землі держави.

“Там немає тисячі власників паїв. Не треба домовлятися з тисячею чи двома тисячами людей. Це – державна земля, тому держава має право нею розпоряджатися. Поділити на великі шматки – по два, три, сім гектарів, де будуть будуватися підприємства”, – сказав мер.

За його словами, цей технопарк буде не тільки “годувати” весь Ірпінь, а й всю Київську область, бо там майже 300 гектарів землі.

“Ми зробимо максимально все для цього. Ми допоможемо компаніям та підприємствам з комунікаціями, з дозвільною документацією. Поки вони будуть будуватися, ми їх звільнимо від сплати за землю. Тільки так ми можемо привабити бізнес”, – наголосив Маркушин.

Крім того, він пояснив, що кожна компанія робить це власним коштом, а міська влада надає землю в довгострокову оренду.

“Можливо, вони захочуть викуповувати її у власність. Можливо, це буде постійне користування. Різні моменти можуть бути, але це дуже потужно – дати цю можливість побудуватися і відкритися. А для міста це важливо, бо будуть підприємства, робочі місця і сплата ПДФО”, – зазначив міський голова.