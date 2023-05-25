Є серйозні підстави для нормалізації відносин з Вірменією — президент Азербайджану

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що є серйозні підстави для нормалізації відносин з Вірменією.

Про це він сказав під час зустрічі в Москві 25 травня.

«Є серйозний посил щодо нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією на основі взаємного визнання територіальної цілісності і суверенітету», — заявив Алієв.

Нещодавно також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян стверджував, що Єреван може визнати спірний регіон Нагірний Карабах частиною сусіднього Азербайджану за певних умов. Йдеться, зокрема, про права і безпеку етнічних вірмен, які там мешкають.

Дві країни воюють вже три десятиліття, та ніяк не можуть поділити Нагірний Карабах, який за міжнародним правом належить Азербайджану.

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