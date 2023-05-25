В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів

Протягом року в Україні відновили 130 споруд для проїзду та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.
Читай також: У будівлі Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv
“Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи”, – сказав віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час дискусії на полях Брюссельского форуму.
Він додав, що ключовим пріоритетом Мінінфрастуркутри наразі є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Зокрема, в пріоритеті захист об’єктів критичної інфраструктури. Наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об’єктів енергетики.
Також відомство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.
А також триває робота над розвитком експортної логістики, зокрема, над збільшенням обсяг обробки Дунайськими портами, а також розвитку автомобільної та залізничної прикордонної інфраструктури на західному кордоні.
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні
- Армія РФ не контролює Бахмут повністю — Маляр
- Українські пілоти розпочали навчання на F-16, — Боррель
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»