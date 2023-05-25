Відключення електроенергії влітку та восени 2023 року: до чого готуватися українцям

Через інтенсивні ворожі обстріли восени та взимку 2022/23 українська енергосистема зазнала значних пошкоджень і українцям довелося жити в умовах постійних відключень світла.

У лютого 2023 року енергентикам вдалося стабілізувати ситуацію, і відключення в більшості областей припинились. Проте наприкінці весни знову заговорили про ймовірні відключення електроенергії влітку та восени.

Chas News зібрав прогнози експертів і енергетиків щодо ймовірних віялових відключень світла у 2023 році.

Чи будуть відключення світла влітку та восени 2023 року

Повернення до графіків відключення світла влітку цілком можливе. Дефіцит електроенергії у літній період може виникнути через планові ремонти в енергосистемі.

Зокрема, через те, що ремонту потребують атомні електростанції, які взимку працювали на піку навантаження. Крім того енергетикам потрібно відремонтувати чимало електропідстанцій, які постраждали внаслідок російських атак.

Відключення застосовуватимуться в залежності від ситуації в енергосистемі й стосуватися окремо тих чи інших регіонів.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики говорить, що у липні-серпні 2023 року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Це відбудеться через те, що багато атомних блоків буде виведено з роботи на ремонт. Тому в Україні можуть відновитися віялові відключення.

Водночас він зауважив, що дефіциту генерації можна уникнути завдяки імпорту приблизно одного ГВт потужності, а також запуску в роботу додаткових блоків теплоелектростанцій, що працюють на газі.

Віялові відключення електроенергії в Україні можуть знову запровадити з осені 2023 року. Усе тому, що фахівці не встигнуть повністю полагодити енергосистему країни. До того ж восени російська армія може відновити ракетні удари по енергооб’єктах.

Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ говорить, що саме у літній період наступає другий пік по споживанню електроенергії.

«Тобто пік — це зима, особливо в морозні місяці, а другий пік — спека, тому що тоді використовується для охолодження, зокрема, кондиціонери. І дійсно, в нас в липні-серпні, можливо і в другій половині червня також очікуються пікові навантаження», — пояснив він.

За словами Геруса, ризик постійних та масових відключень влітку — мінімальний, але за умови того, що росія не наносити масовані ракетні удари по території країни.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» вважає, що ризик впровадження графіків відключень світла влітку є, проте це можуть бути аварійні чи планові відключення в окремих регіонах. Блєкаутів, як минулої зими не буде, за умови відсутності нових ударів по енергетиці.

За його словами, це залежить від того як українці споживатимуть електроенергію, скільки буде сонця, вітру та води.

Що говорять в ДТЕК щодо відключень світла у 2023 році

В енергетичній компанії ДТЕК цього літа не прогнозують вимкнень світла. За словами Дмитра Сахарука, виконавчого директора компанії, до віялових відключень Україна не дійде у літньому періоді, адже є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом. Проте, за його словами відключення можуть повернутись взимку, в яку Україна уввійде зі значно меншим запасом потужностей.

Скільки грошей та часу потрібно на ремонт енергосистеми України

Щоби українська енергосистема відновила хоча б довоєнний рівень потужності, доведеться витратити близько $2 млрд. Процес відбудови енергетичних об’єктів після російських атак буде не тільки дороговартісним, а й тривалим. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, цей процес триватиме щонайменше п’ять-сім років.

Українців закликають продовжувати економити світло влітку

Як взимку, так і влітку, ранкові та вечірні часи доби залишаються найпіковішими. Тому «Укренерго» просить українців влітку економити світло з 19:00 до 22:30.

Зокрема обмежувати температуру кондиціонерів, наприклад, не охолоджувати приміщення нижче, ніж до 25 градусів та не користуватися кондиціонерами в пікові години зранку і ввечері. За можливості прати за нижчих температур та раціонально вмикати бойлер для підігріву гарячої води. Або ж взагалі переносити використання потужної побутової техніки (пральних машин, посудомийок) із ранкових та вечірніх годин на нічні, а також не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Нагадаємо, що в травні тарифи на електроенергію не переглядали. До питання підвищення тарифів на електроенергії урядовці планують повернуться у червні.