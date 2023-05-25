Командувач Чорноморського флоту росії отримав підозру від СБУ

СБУ повідомила про підозру командувачу Чорноморським флотом рф, який наказав обстрілювати Україну «Калібрами».

Віцеадмірал Віктор Соколов причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України. З 10 серпня 2022 року він особисто віддавав накази про пуски ракет «Калібр» по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені мирні жителі.

Слідчі Служби безпеки повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони біля Бахмута, Авдіївки і Торецька.

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