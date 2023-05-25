Занурювальний блендер – ідеальний помічник на кухні для змішування

Подрібнення певних інгредієнтів для приготування різних страв дозволить прискорити їх підготовку і автоматизувати багато процесів. Немає необхідності щось нарізати або самотужки доводити до стану пюре. Спираючись на наш досвід, стало ясно, що краще скористатися занурювальними блендерами, щоб за лічені хвилини отримати подрібнені інгредієнти.

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Пристрої активно використовуються у приготуванні коктейлів, мусів та різних видів пюре. Інгредієнти готуються заздалегідь у ємність, після чого туди занурюється блендер та активується. Тут https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/blendery_pogruzhnye.html можна ознайомитися з великим набором пропозицій, щоб провести аналіз і зробити остаточний вибір. Перед першим використанням рекомендується вивчити інструкцію та рекомендації від виробника.

Характеристики блендерів

Визначення ключових характеристик дозволить зробити зручний вибір пристрою:

Тип. Техніка може бути стаціонарною чи ручною. Ручні моделі відрізняються компактністю та зручністю у роботі, але при використанні ручку потрібно утримувати на вазі. Стаціонарні моделі доповнюються стійкою підставкою, але їм потрібно вільне місце, щоб із зручністю зберігати;

Потужність. Від 120 до 700 Вт. Низька потужність не дозволить працювати з твердими компонентами і він стане у нагоді хіба що для приготування виключно коктейлів. При високій потужності блендер зможе працювати тривалий час і звивати навіть тісто;

Швидкість. У блендерів щонайменше 5 швидкостей, що дозволить включити кожну з них у певний момент для перемелювання конкретних інгредієнтів. Коли прилад застосовуватиметься для великої кількості компонентів, то рекомендується купувати моделі, де є як мінімум 7 швидкостей.

Деякі моделі є акумуляторними, але в основному всі пристрої працюють від мережі. Перші ідеально підійдуть для виїзного пікніка або кейтерінгу. Згодом насадки можна докупляти окремо, щоб працювати з різними інгредієнтами, включаючи твердий лід та горіхи.

Де купити занурювальний блендер?

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