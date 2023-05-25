26 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 травня
Сьогодні День незалежності святкують:
- Гаяна — від Сполученого Королівства у 1966 році;
- Грузія — на честь дня Першої Республіки у 1918 році.
У Вірменії — День перемоги в Сардарапатскій битві, яка відбулась під час Першої світової війни біля Сардарапату, що у 40 км від Єревана, з 22 по 29 травня 1918 року між регулярними вірменськими військовими і османською армією, що вторглася в Східну Вірменію. Вважається, що битва не тільки зупинила османське просування Вірменією, а й запобігла повному знищенню вірменського народу.
В Австралії — Національний день вибачень, або Національний день зцілення. Його вставили задля примирення між корінними та некорінними австралійцями.
У Польщі — День матері.
У США — День паперового літачка.
Яке релігійне свято 26 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучениці Гликерії.
Вона жила у II столітті і віддала своє життя заради християнської вір. За наказом імператора Марка Аврелія їй відрубали голову у місті Гераклея (територія сучасної Туреччини).
День ангела 26 травня
Іменини в цей день святкують Василь, Георгій, Єгор, Ірина, Макар, Олександр, Сергій, Юрій, Юхим.
Які історичні події стались 26 травня
1648 — армія Богдана Хмельницького розгромила польську армію Миколая Потоцького під Корсунем.
1865 — капітуляція залишків армії Півдня і закінчення Громадянської війни в США.
1868 —остання публічна страта в Англії.
1905 — у Каннах наклав на себе руки один з найбагатших людей Росії, меценат Сава Морозов.
1923 — у Франції відбулись перші автоперегони «24 години Ле Мана».
1928 — ФІФА ухвалила рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз на чотири роки.
1948 — у ПАР оголошено початок політики апартеїду.
1966 — Гаяна отримала незалежність від Великої Британії.
1999 — армія Індії розпочала операцію «Віджай» у штаті Джамму та Кашмір. Початок Каргільської війни.
2006 — землетрус в Індонезії — понад 5 тис. загиблих.
2020 — початок масових антирасистських протестів у США після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда.
Хто народився 26 травня
1053 — Володимир Мономах, князь київський.
1478 — Климент VII, Папа Римський.
1602 — Філіп де Шампань, французький художник.
1667 — Абрахам де Муавр, французький математик.
1905 — Альдо Гуччі, італійський дизайнер.
1957 — Богдан Бенюк, український актор.
1964 — Ленні Кравіц, американський музикант і співак.
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