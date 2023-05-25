26 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 травня

Сьогодні День незалежності святкують:

Гаяна — від Сполученого Королівства у 1966 році;

— від Сполученого Королівства у 1966 році; Грузія — на честь дня Першої Республіки у 1918 році.

У Вірменії — День перемоги в Сардарапатскій битві, яка відбулась під час Першої світової війни біля Сардарапату, що у 40 км від Єревана, з 22 по 29 травня 1918 року між регулярними вірменськими військовими і османською армією, що вторглася в Східну Вірменію. Вважається, що битва не тільки зупинила османське просування Вірменією, а й запобігла повному знищенню вірменського народу.

В Австралії — Національний день вибачень, або Національний день зцілення. Його вставили задля примирення між корінними та некорінними австралійцями.

У Польщі — День матері.

У США — День паперового літачка.

Яке релігійне свято 26 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучениці Гликерії.

Вона жила у II столітті і віддала своє життя заради християнської вір. За наказом імператора Марка Аврелія їй відрубали голову у місті Гераклея (територія сучасної Туреччини).

День ангела 26 травня

Іменини в цей день святкують Василь, Георгій, Єгор, Ірина, Макар, Олександр, Сергій, Юрій, Юхим.

Які історичні події стались 26 травня

1648 — армія Богдана Хмельницького розгромила польську армію Миколая Потоцького під Корсунем.

1865 — капітуляція залишків армії Півдня і закінчення Громадянської війни в США.

1868 —остання публічна страта в Англії.

1905 — у Каннах наклав на себе руки один з найбагатших людей Росії, меценат Сава Морозов.

1923 — у Франції відбулись перші автоперегони «24 години Ле Мана».

1928 — ФІФА ухвалила рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз на чотири роки.

1948 — у ПАР оголошено початок політики апартеїду.

1966 — Гаяна отримала незалежність від Великої Британії.

1999 — армія Індії розпочала операцію «Віджай» у штаті Джамму та Кашмір. Початок Каргільської війни.

2006 — землетрус в Індонезії — понад 5 тис. загиблих.

2020 — початок масових антирасистських протестів у США після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда.

Хто народився 26 травня

1053 — Володимир Мономах, князь київський.

1478 — Климент VII, Папа Римський.

1602 — Філіп де Шампань, французький художник.

1667 — Абрахам де Муавр, французький математик.

1905 — Альдо Гуччі, італійський дизайнер.

1957 — Богдан Бенюк, український актор.

1964 — Ленні Кравіц, американський музикант і співак.

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