Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 травня

За минулу добу Сили оборони знищили близько 460 окупантів, літак Су-25 та 25 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7435 (+3) од,
- артилерійських систем — 3384 (+25) од,
- РСЗВ — 570 (+0) од,
- засоби ППО — 328 (+1) од,
- літаків — 310 (+1) од,
- гелікоптерів — 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),
- крилаті ракети — 1015 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка — 446 (+2).
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