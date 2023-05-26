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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 травня

26.05.2023

За минулу добу Сили оборони знищили близько 460 окупантів, літак Су-25 та 25 артилерійських систем. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26 травня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків — 3796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 7435 (+3) од,
  • артилерійських систем — 3384 (+25) од,
  • РСЗВ — 570 (+0) од,
  • засоби ППО — 328 (+1) од,
  • літаків — 310 (+1) од,
  • гелікоптерів — 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),
  • крилаті ракети — 1015 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 446 (+2).

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