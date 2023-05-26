Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 травня

За минулу добу Сили оборони знищили близько 460 окупантів, літак Су-25 та 25 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 26 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

танків — 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7435 (+3) од,

артилерійських систем — 3384 (+25) од,

РСЗВ — 570 (+0) од,

засоби ППО — 328 (+1) од,

літаків — 310 (+1) од,

гелікоптерів — 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),

крилаті ракети — 1015 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13) од,

спеціальна техніка — 446 (+2).

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