Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджений ТРЦ та приватний будинок

Унаслідок масованої нічної атаки 26 травня у Києві пошкоджено торговельно-розважальний центр в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.

Про це повідомили у КМВА.

«Черговий повітряний напад на Київ — 13-ий за ліком з початку травня! І, як завжди, вночі», — йдеться в повідомленні.

Обстріл здійснили, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

Усі ворожі цілі на Київщині були знищено.

Через падіння уламків в Оболонському районі пошкоджений дах одного з ТРЦ, без займання і критичних руйнувань. Також на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі.

У Шевченківському районі столиці уламки впали на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

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