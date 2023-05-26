Уночі 26 травня сили ППО збили 10 ракет і 23 дрони Shahed

У ніч на 26 травня росіяни випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Атаку здійснили:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

сім зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

31 іранський дрон «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Росіяни намагались атакувати критичну інфраструктуру та об’єкти Сил оборони на сході.

Силам ППО України в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» вдалося знищити:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

23 ударних дрони «Shahed-136/131»;

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР».

Втім, дрони та кілька ЗКР С-300/С-400 влучили в Харківській та Дніпропетровській областях. У Києві уламки пошкодили ТРЦ та приватний будинок.

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