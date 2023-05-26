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Іспанія передасть Україні нову партію танків Leopard 2 та БМП

26.05.2023

Іспанія оголосила про наміри передати Україні ще чотири танки Leopard 2, а також партію бойових машин піхоти M-113 TOA.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“.

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Як пише “Європейська правда”, про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яку цитує пресслужба іспанського оборонного відомства.Як зазначили в Міноборони Іспанії, під час засідання у форматі “Рамштайн” 25 травня Роблес розповіла про значний прогрес у підготовці українських бійців на іспанській території.

За її словами, на сьогоднішній день підготовку пройшли майже 1 500 військовослужбовців з України, і очікується, що річний план буде виконано достроково.

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