Удар по Дніпру: є поранений, пошкоджено будинки та заправка (фото)

У ніч на 26 травня окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі в приватному будинку виникла пожежа, яку вже загасили. Також пошкоджені два будинки та авто.

Унаслідок влучань є загоряння на двох приватних підприємствах у місті, вогонь рятувальники приборкали. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Також пошкоджена заправка, постраждав її працівник, йому надали медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, інформація уточнюється.

На Нікопольщині ворог обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.

В ОВА додають, що цієї ночі над областю військові збили пʼять крилатих ракет та шість «Шахедів».

У столиці унаслідок нічної атаки уламки пошкодили ТРЦ в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.

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