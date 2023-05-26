Повінь – зміна системи

Menu
Close

Підсумки зустрічі у форматі “Рамштайн”: Україна отримає новий пакет військової допомоги

26.05.2023

Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” завершилася для України позитивним результатом. Нашій державі погодили виділення пакету військової допомоги і розглянули питання поставки винищувачів F-16.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Мета.

Про що домовилися союзники

Західні союзники України провели зустріч у форматі “Рамштайн” в онлайн-режимі. Традиційно засідання відкривав міністр оборони США Ллойд Остін. 

    Зустріч, присвячена посиленню оборонних спроможностей України, принесла такі результати:

    • поставки танків Leopard від Німеччини
    • Данія взяла зобов’язання щодо систем ППО
    • Франція розгляне питання щодо “легких танків” AMX-10 RC
    • партнери продовжать тренувати українських бійців на своїх полігонах
    • авіаційна коаліція розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16
    • Фінляндія виділила 16-й пакет військової допомоги на 109 млн євро (зенітне озброєння та боєприпаси)
    • Швеція приєдналася до авіаційної коаліції (кількох українських пілотів пообіцяли допустити до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen)
    • Литва анонсувала новий пакет допомоги (безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки)

    Питання винищувачів F-16

    Главу Пентагона запитали, скільки літаків F-16 можуть надати Україні саме США. На що Остін відповів: 

    Коли ми говоримо про F-16, то вартість навіть десятка таких винищувачів дуже висока. А щоб протистояти росіянам у повітрі, треба мати дуже багато винищувачів. Підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що швидше і дешевше буде вкластися в системи ППО, щоб закрити небо над Україною.

    • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
    • Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні
    • Армія РФ не контролює Бахмут повністю — Маляр
    • Українські пілоти розпочали навчання на F-16, — Боррель
    • Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
    • В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
    • В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
    • В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
    • Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
    • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
     