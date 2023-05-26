Підсумки зустрічі у форматі “Рамштайн”: Україна отримає новий пакет військової допомоги

Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” завершилася для України позитивним результатом. Нашій державі погодили виділення пакету військової допомоги і розглянули питання поставки винищувачів F-16.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Мета.

Про що домовилися союзники

Західні союзники України провели зустріч у форматі “Рамштайн” в онлайн-режимі. Традиційно засідання відкривав міністр оборони США Ллойд Остін.

Зустріч, присвячена посиленню оборонних спроможностей України, принесла такі результати:

поставки танків Leopard від Німеччини

Данія взяла зобов’язання щодо систем ППО

Франція розгляне питання щодо “легких танків” AMX-10 RC

партнери продовжать тренувати українських бійців на своїх полігонах

авіаційна коаліція розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16

Фінляндія виділила 16-й пакет військової допомоги на 109 млн євро (зенітне озброєння та боєприпаси)

Швеція приєдналася до авіаційної коаліції (кількох українських пілотів пообіцяли допустити до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen)

Литва анонсувала новий пакет допомоги (безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки)

Питання винищувачів F-16

Главу Пентагона запитали, скільки літаків F-16 можуть надати Україні саме США. На що Остін відповів:

Коли ми говоримо про F-16, то вартість навіть десятка таких винищувачів дуже висока. А щоб протистояти росіянам у повітрі, треба мати дуже багато винищувачів. Підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що швидше і дешевше буде вкластися в системи ППО, щоб закрити небо над Україною.