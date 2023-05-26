Підсумки зустрічі у форматі “Рамштайн”: Україна отримає новий пакет військової допомоги

Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” завершилася для України позитивним результатом. Нашій державі погодили виділення пакету військової допомоги і розглянули питання поставки винищувачів F-16.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Мета.
Про що домовилися союзники
Західні союзники України провели зустріч у форматі “Рамштайн” в онлайн-режимі. Традиційно засідання відкривав міністр оборони США Ллойд Остін.
Зустріч, присвячена посиленню оборонних спроможностей України, принесла такі результати:
- поставки танків Leopard від Німеччини
- Данія взяла зобов’язання щодо систем ППО
- Франція розгляне питання щодо “легких танків” AMX-10 RC
- партнери продовжать тренувати українських бійців на своїх полігонах
- авіаційна коаліція розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16
- Фінляндія виділила 16-й пакет військової допомоги на 109 млн євро (зенітне озброєння та боєприпаси)
- Швеція приєдналася до авіаційної коаліції (кількох українських пілотів пообіцяли допустити до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen)
- Литва анонсувала новий пакет допомоги (безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки)
Питання винищувачів F-16
Главу Пентагона запитали, скільки літаків F-16 можуть надати Україні саме США. На що Остін відповів:
Коли ми говоримо про F-16, то вартість навіть десятка таких винищувачів дуже висока. А щоб протистояти росіянам у повітрі, треба мати дуже багато винищувачів. Підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що швидше і дешевше буде вкластися в системи ППО, щоб закрити небо над Україною.
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