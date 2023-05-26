У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпості (фото)

У ніч на 26 травня суддя райсуду Київської області збив на блокпості нацгвардійця. Військовий загинув на місці.

Про це повідомили у ДБР.

За даними ЗМІ, йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира. Ймовірно, він збив 23-річного військового у стані алкогольного сп’яніння. В його автівці знайшли недопиту пляшку з-під алкоголю.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 25 травня 2023 року о 23:55, водій автомобіля Lexus ES350, рухаючись по проспекту Берестейському у Києві повз блокпост збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

У ДБР зазначають, що суддю вже затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи.

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