Вибухи у Дніпрі: окупанти поцілили у медзаклад, є постраждалі

Уранці 26 травня російські окупанти завдали чергового удару по Дніпру. Ракета влучила у медичний заклад.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наразі відомо, що є постраждалі. Інформація про руйнування та поранених уточнюється.
У ОВА закликали не поширювати у соцмережах зайву інформацію про удар та не розповсюджувати фейки.
«Єдине офіційне джерело інформації — обласна військова адміністрація», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уночі 26 травня окупанти масовано атакували Дніпро ракетами та дронами. Є поранений, пошкоджено будинки, підприємства та АЗС.
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