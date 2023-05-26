Вибухи у Дніпрі: окупанти поцілили у медзаклад, є постраждалі

Уранці 26 травня російські окупанти завдали чергового удару по Дніпру. Ракета влучила у медичний заклад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі відомо, що є постраждалі. Інформація про руйнування та поранених уточнюється.

У ОВА закликали не поширювати у соцмережах зайву інформацію про удар та не розповсюджувати фейки.

«Єдине офіційне джерело інформації — обласна військова адміністрація», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі 26 травня окупанти масовано атакували Дніпро ракетами та дронами. Є поранений, пошкоджено будинки, підприємства та АЗС.

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