Зеленський підписав закони про спрощення умов лікування військових і збільшення закладів для роботи ВЛК

Президент Зеленський підписав два законопроєкти №9154 та №9158 щодо удосконалення роботи ВЛК і спрощення оформлення документів для лікування військовослужбовців.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закони набувають чинності з наступного дня після їх опублікування.

Закон № 9154

У пояснювальній записці йдеться, що раніше військово-лікарську експертизу могли проводити тільки комісії, які створили при ТЦК і центрах соціальної підтримки та закладах охорони здоровʼя Міноборони, СБУ та інших військових формувань.

ВЛК не можна було створювати при інших медзакладах сектора безпеки і оборони, зокрема МВС,Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки України тощо.

Тепер до переліку додали весь склад сектора безпеки та оборони, а також дозволили створювати ВЛК при медзакладах комунальної форми власності.

Закон №9158

Проєкт передбачає удосконалення питань оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), так і без нього.

Також планують вдосконалити механізм оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

«Таким чином, документи «ходитимуть» за військовим, а не військовий ходитиме за документами. Це сприятиме розвʼязанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії», — пояснив нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич.

Очікується, що це сприятиме розв’язанню проблеми черг і зайвої бюрократії під час проходження ВЛК.

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