СБУ арештувала судно російського олігарха Верховського за майже 1 млрд грн

Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.
Про це повідомили у СБУ.
Ще до 24 лютого траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.
Вартість судна, яке є складовою торговельного «флоту» Верховського, становить майже 1 млрд грн.
Риболовецький промисел дозволяє бізнесмену регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.
Оскільки олігарх входить до найближчого оточення кремля і фінансує війну, то для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.
Правоохоронцям вдалося викрити оборудку і заблокувати російський траулер. Судно передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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