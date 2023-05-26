СБУ арештувала судно російського олігарха Верховського за майже 1 млрд грн

Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомили у СБУ.

Ще до 24 лютого траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Вартість судна, яке є складовою торговельного «флоту» Верховського, становить майже 1 млрд грн.

Риболовецький промисел дозволяє бізнесмену регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.

Оскільки олігарх входить до найближчого оточення кремля і фінансує війну, то для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.

Правоохоронцям вдалося викрити оборудку і заблокувати російський траулер. Судно передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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