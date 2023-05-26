Верховний суд очолив Станіслав Кравченко: що про нього відомо

26 травня пленум Верховного суду України обрав новим головою судової установи Станіслава Кравченка. Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання частина суддів запропонували відкласти розгляд цього питання, щоби краще підготуватися до виборів. Однак за продовження пленуму проголосували 119 суддів, а проти — лише 44.

Голову суду обирали серед чотирьох кандидатів. Врешті найбільше голосів обрали саме Кравченка. Його кандидатуру підтримали 108 суддів. Відповідно до законодавства Кравченко очолюватиме Верховний суд наступні чотири роки.

Станіслав Кравченко: біографія та скандали

56-річний Станіслав Кравченко має великий стаж суддівської роботи — з 1993 року, коли він став суддею Козелецького районного суду Чернігівської області. Упродовж 2002–2011 років він працював в Апеляційному суді міста Києва, а потім — у Вищому спеціалізованому суді України з розгляди цивільних та кримінальних справ.

У 2017 році він став суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а у грудні того ж року його очолив.

Кравченка називали головним фаворитом на посаду голови Верховного Суду, проте його кандидатуру розкритикували активісти, причетні до судової реформи.

Так, у фундації Dejure нагадали, що під час обрання Кравченка до Верховного суду в 2017 році щодо нього був негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Своє рішення вона тоді обґрунтували тим, що Кравченко ухвалював рішення з порушеннями, що визнав Європейський суд з прав людини, однак суддя не вказав про це у декларації доброчесності. Також він не декларував усе своє майно.

У деклараціях за 2012-2014 роки суддя не вказав у власності земельну ділянку площею 900 кв.м, якою володів з 2002 року. При цьому на цій ділянці розташовувався будинок, про який також не вказував у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки.

Загалом фундація Dejure закликала перенести вибори вибори нового голови суду. Активість попереджали, що на голосування можуть впливати фігуранти корупційної справи Всеволода Князєва, адже НАБУ та САП ще встановлюють усіх причетних. Крім того, вони зазначали, що для пошуку гідної альтернативи попередньому дискредитованому керівництву ВС потрібно більше часу.

Нагадаємо, 16 травня попереднього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звільнили з посади, після того як НАБУ спіймало його на хабарі у $2,7 млн. Відповідно до законодавства, нового голову мали обрати протягом місяця.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.