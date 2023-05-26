Мінспорту назвало спортсменів, які виїхали з дозволом за кордон, але не повернулися

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список з 236 спортсменів, які не повернулися до країни після виїзду за кордон під час повномасштабної війни з росією.

Серед них, зокрема, Артем Громов, ексгравець луганської «Зорі» та «Дніпра-1», який зараз виступає за кіпріотський АЕК, а також колишній форвард «Динамо» Владислав Кулач, який тепер грає за азербайджанську «Зіру».

Також, всупереч взятим зобов’язанням, не повернулися до України кіберспортсмен Віктор Оруджев, який відомий під нікнеймом sdy (капітан команди по CS:GO Monte), хокеїст Пилип Пангелов-Юлдашев та баскетболісти Андрій Кожем’якін та Олександр Кобець.

З повним список можна ознайомитися за посиланням.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.