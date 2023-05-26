Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

ООН бере участь у гуманітарному розмінуванню в Україні, яке дозволить фермерам відновити діяльність у прифронтових регіонах.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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“Розпочалися роботи щодо гуманітарного розмінування. Україна зараз є найбільш забрудненою країною в світі у плані замінування. І доки ми не зможемо визначити всі сільськогосподарські угіддя як безпечні, звичайно фермери не зможуть повернутися до своєї роботи”, – зазначила Постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.
Деніз Браун наголосила, що основна увага представників ООН в Україні зосереджена на роботі у прифронтових і деокупованих територіях.
“Наша головна робота – надання громадам на лінії 20 км від лінії фронту практичної допомоги. Ми проводимо оперативну оцінку ситуації, вимірюємо рівень руйнації. І звіт ООН документує терор, поневіряння і страждання людей, а також витривалість, що проявляється людьми”, – додала вона.
Постійна координаторка системи ООН в Україні також підкреслила, що організація надала Україні безпрецидентну допомогу.
“Щодо отриманих грошей – це найбільша гуманітарна акція, яку ми будь-коли надавали. 3,7 млрд доларів у 2022 році були виділені для 17 млн українців, які знаходяться всередині країни. Крім того, тих, хто полишив Україну, також підтримують за кордоном. Відповідна допомога включає гроші, харчі, воду, укриття, медичні і санітарні засоби”, – уточнила Деніз Браун.
Вона також підкреслила, що для забезпечення належного рівня підтримки українцям, було кратно збільшено штат організації: “Якщо раніше у нас працювало десь 200 людей, то зараз – майже 3 000, і 60% з них – це українці. Тобто українці – це ООН, а ООН – це Україна”.
25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум “За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO” за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.
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