Колаборант-«поліцейський» з Куп’янська отримав 12 років в’язниці

У Харкові засудили до 12 років в’язниці колаборанта, який влаштувався до окупаційної «народної міліції» та брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.

Про це повідомляють пресслужби Харківської обласної прокуратури та СБУ.

У червні 2022 року, коли Куп’янськ перебував в окупанції, місцевий житель добровільно запропонував свої послуги загарбникам. У результаті його призначали до «взводу патрульної поліції».

На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів.

У вересні, після звільнення міста, СБУ затримала колаборанта. Врешті 17 травня Київський районний суд Харкова визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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