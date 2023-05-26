Колаборант-«поліцейський» з Куп’янська отримав 12 років в’язниці

У Харкові засудили до 12 років в’язниці колаборанта, який влаштувався до окупаційної «народної міліції» та брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.
Про це повідомляють пресслужби Харківської обласної прокуратури та СБУ.
У червні 2022 року, коли Куп’янськ перебував в окупанції, місцевий житель добровільно запропонував свої послуги загарбникам. У результаті його призначали до «взводу патрульної поліції».
На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів.
У вересні, після звільнення міста, СБУ затримала колаборанта. Врешті 17 травня Київський районний суд Харкова визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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