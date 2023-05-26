Володимир Зеленський відзначив нагородами ще 117 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 117 військовослужбовців, серед них 32 — посмертно. Відповідний указ №305/2023 опублікований на сайті Офісу Президента.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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Нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у за

хисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОВАЛЕНКА Миколу Володимировича — капітана

МІЩУКА Юрія Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПАНЮКА Сергія Анатолійовича — полковника

ХАМУЛУ Анатолія Вікторовича (посмертно) — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

КОЗЛОВА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта

КУЗНЄЦОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — майора

МІГАЛЯ Дмитра Руслановича — капітана

МІЗЮРКА Максима Анатолійовича (посмертно) — капітан-лейтенанта

МУСІЄНКА Ігоря Вікторовича — майора

НІКОЛАЙЧУКА Григорія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

СОЛОВЙОВА Ігоря Олеговича — капітана

Нагородити орденом «За мужність» І ступеня

НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта

ХРИСТОФОРОВА Леоніда Сергійовича — головного сержанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

АНДРІЙЧУКА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта

БАРДЮКА Валерія Віталійовича — старшого лейтенанта

ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта

КОВАЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

КОЖОКАРЯ Дмитра Олександровича (посмертно) — головного сержанта

НІКОЛАЄНКА Ігоря Анатолійовича — головного сержанта

ПАСТУХОВА Максима Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕНЮКА Віталія Ярославовича — старшого сержанта

СОКОЛОВСЬКОГО Артема Олександровича — сержанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АБЕЛІТА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

АНГЕЛА Вадима Миколайовича (посмертно) — солдата

АНГЕЛОВА Володимира Ігоровича — головного сержанта

БАРТАЩУКА Сергія Дмитровича — солдата

БАУДЕ Олександра Євгенійовича — молодшого сержанта

БОБ’ЯКА Сергія Степановича — молодшого сержанта

ВАРІВОНЧИКА Дмитра Івановича — головного сержанта

ВЕРЕДЮКА Іллю Петровича — сержанта

ВИННИЧУКА Євгена Олександровича — молодшого сержанта

ВІХРЕНКА Ярослава Анатолійовича — солдата

ГРИНЧЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ГУЖАЛЬСЬКОГО Станіслава Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГУЛАМОВА Абдулкаріма Курбаналійовича (посмертно) — старшину 1 статті

ДИМИДА Артемія-Юліана Михайловича (посмертно) — старшого матроса

ДИЧКА Руслана Григоровича (посмертно) — солдата

ДІДЕНКА Миколу Григоровича — сержанта

ДІКУСАРА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта

ЗАЛОГУ Романа Андрійовича — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КОЗАКА Богдана Сергійовича — старшого солдата

КОЛЕСНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КОНОВОДОВА Валентина Валентиновича (посмертно) — матроса

КОРНІЙЧУКА Олега Сергійовича — молодшого сержанта

КРИКУНА Василя Романовича (посмертно) — старшого солдата

КУЧІРКА Олександра Вікторовича (посмертно) — матроса

ЛЕВКОВА Ярослава Миколайовича — солдата

ЛІТВІНОВА Олексія Володимировича — старшого солдата

ЛЮБАРЦЯ Валентина Анатолійовича — молодшого сержанта

МАЙКУ В’ячеслава Андрійовича — молодшого сержанта

МАЛИША Віталія Олександровича (посмертно) — старшого матроса

МАРКЕВИЧА Іллю Вікторовича (посмертно) — старшого матроса

МАРЧУКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта

МАЧАРАШВІЛІ Ернеста Бондовича (посмертно) — головного старшину

МАЧАРАШВІЛІ Темури Бондовича (посмертно) — матроса

МИХАЙЛОВА Романа Івановича — штаб-сержанта

МИХАЛЬЧУКА Вадима Федоровича — молодшого сержанта

НАКОНЕЧНОГО Павла Юрійовича (посмертно) — старшого матроса

ОЛІЙНИКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ОСТАПЧУКА Владислава Миколайовича — головного сержанта

ПАЛІЄНКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата

ПАРАХОНЕНКА Сергія Григоровича (посмертно) — головного сержанта

ПАТИКОВСЬКОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ПІВНЕНКА Андрія Михайловича — молодшого сержанта

ПІУНА Дениса Олександровича (посмертно) — сержанта

ПОДОЛЯНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОПЕРЕШНЯКА Назара Романовича — молодшого сержанта

ПОПОВА В’ячеслава Леонідовича — головного сержанта

ПРОКОФ’ЄВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ПРОЦАКА Данила Анатолійовича — солдата

ПТАШНИКА Євгенія Вадимовича — сержанта

САВЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕМЕНЮКА

Григорія Володимировича — молодшого сержанта

СЕНІКА Станіслава Леонідовича — молодшого сержанта

СИРОТЮКА Владислава Андрійовича — старшого солдата

СЛАВІНСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

СЛОБОДЯНА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЛЮСАРЕНКА Ярослава Едуардовича — старшого солдата

СУРДАЛА Миколу Григоровича — старшого сержанта

ТЕРІНА Антона Сергійовича — солдата

ТИЩЕНКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшину 1 статті

ТОМКА Романа Івановича — старшого сержанта

ТЮЛЕНЄВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

ФЕДОРОВА Сергія Михайловича — молодшого лейтенанта

ХАТУНЦЕВА Олександра Миколайовича — головного сержанта

ЦИКЕРДУ Романа Миколайовича — головного сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Віталія Івановича — молодшого сержанта

ЧИГИР Наталію Василівну — солдата

ШВИДКОГО Владислава Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Олега Костянтиновича — молодшого сержанта

ЩЕРБИНУ Миколу Віталійовича — молодшого сержанта

ЮРЧЕНКА Андрія Максимовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

КОЛОМІЙЧУКА Сергія Петровича — підполковника

ТОМЧУКА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта

ШТРОНДУ Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БОЙЧУКА Андрія Михайловича — молодшого сержанта

БОНДАРЕНКА Анатолія Кузьмича — капітана

ГІБНЕРА Вальдемара Олександровича — молодшого сержанта

ГОЛУБКУ Івана Васильовича — капітана

ГУМЕНЮКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта

ДОНЧЕНКА Руслана Олександровича — сержанта

ДУМАНСЬКОГО Сергія Миколайовича — солдата

ДЯЧУКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ІЛЮСЯ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

КЛИМ’ЮКА Івана Валерійовича — молодшого сержанта

КУПІСА Станіслава Станіславовича — старшого лейтенанта

МАТВІЙЧУКА Романа Васильовича — молодшого сержанта

ОПАНАЩУКА Максима Олександровича — старшого солдата

СЕЛЮЧЕНКА Віталія Валерійовича — капітана

ТРОЯНА Валерія Євгеновича (посмертно) — головного старшину

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

БУРЯЧЕНКА Івана Дмитровича — молодшого сержанта

РИМАРЯ Віктора Вікторовича — молодшого сержанта

РОЗІГРАЯ Владислава Івановича — старшого солдата

СНИТЮКА Сергія Олександровича — солдата

ШИМЧУКА Олега Миколайовича — молодшого сержанта.