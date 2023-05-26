Володимир Зеленський відзначив нагородами ще 117 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 117 військовослужбовців, серед них 32 — посмертно. Відповідний указ №305/2023 опублікований на сайті Офісу Президента.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
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Нагороди присвоєні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у за
хисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОВАЛЕНКА Миколу Володимировича — капітана
МІЩУКА Юрія Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПАНЮКА Сергія Анатолійовича — полковника
ХАМУЛУ Анатолія Вікторовича (посмертно) — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
КОЗЛОВА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта
КУЗНЄЦОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — майора
МІГАЛЯ Дмитра Руслановича — капітана
МІЗЮРКА Максима Анатолійовича (посмертно) — капітан-лейтенанта
МУСІЄНКА Ігоря Вікторовича — майора
НІКОЛАЙЧУКА Григорія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
СОЛОВЙОВА Ігоря Олеговича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» І ступеня
НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
ХРИСТОФОРОВА Леоніда Сергійовича — головного сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
АНДРІЙЧУКА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
БАРДЮКА Валерія Віталійовича — старшого лейтенанта
ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта
КОВАЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
КОЖОКАРЯ Дмитра Олександровича (посмертно) — головного сержанта
НІКОЛАЄНКА Ігоря Анатолійовича — головного сержанта
ПАСТУХОВА Максима Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕНЮКА Віталія Ярославовича — старшого сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Артема Олександровича — сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АБЕЛІТА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
АНГЕЛА Вадима Миколайовича (посмертно) — солдата
АНГЕЛОВА Володимира Ігоровича — головного сержанта
БАРТАЩУКА Сергія Дмитровича — солдата
БАУДЕ Олександра Євгенійовича — молодшого сержанта
БОБ’ЯКА Сергія Степановича — молодшого сержанта
ВАРІВОНЧИКА Дмитра Івановича — головного сержанта
ВЕРЕДЮКА Іллю Петровича — сержанта
ВИННИЧУКА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
ВІХРЕНКА Ярослава Анатолійовича — солдата
ГРИНЧЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ГУЖАЛЬСЬКОГО Станіслава Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГУЛАМОВА Абдулкаріма Курбаналійовича (посмертно) — старшину 1 статті
ДИМИДА Артемія-Юліана Михайловича (посмертно) — старшого матроса
ДИЧКА Руслана Григоровича (посмертно) — солдата
ДІДЕНКА Миколу Григоровича — сержанта
ДІКУСАРА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
ЗАЛОГУ Романа Андрійовича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КОЗАКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
КОЛЕСНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
КОНОВОДОВА Валентина Валентиновича (посмертно) — матроса
КОРНІЙЧУКА Олега Сергійовича — молодшого сержанта
КРИКУНА Василя Романовича (посмертно) — старшого солдата
КУЧІРКА Олександра Вікторовича (посмертно) — матроса
ЛЕВКОВА Ярослава Миколайовича — солдата
ЛІТВІНОВА Олексія Володимировича — старшого солдата
ЛЮБАРЦЯ Валентина Анатолійовича — молодшого сержанта
МАЙКУ В’ячеслава Андрійовича — молодшого сержанта
МАЛИША Віталія Олександровича (посмертно) — старшого матроса
МАРКЕВИЧА Іллю Вікторовича (посмертно) — старшого матроса
МАРЧУКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
МАЧАРАШВІЛІ Ернеста Бондовича (посмертно) — головного старшину
МАЧАРАШВІЛІ Темури Бондовича (посмертно) — матроса
МИХАЙЛОВА Романа Івановича — штаб-сержанта
МИХАЛЬЧУКА Вадима Федоровича — молодшого сержанта
НАКОНЕЧНОГО Павла Юрійовича (посмертно) — старшого матроса
ОЛІЙНИКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ОСТАПЧУКА Владислава Миколайовича — головного сержанта
ПАЛІЄНКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата
ПАРАХОНЕНКА Сергія Григоровича (посмертно) — головного сержанта
ПАТИКОВСЬКОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ПІВНЕНКА Андрія Михайловича — молодшого сержанта
ПІУНА Дениса Олександровича (посмертно) — сержанта
ПОДОЛЯНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПОПЕРЕШНЯКА Назара Романовича — молодшого сержанта
ПОПОВА В’ячеслава Леонідовича — головного сержанта
ПРОКОФ’ЄВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ПРОЦАКА Данила Анатолійовича — солдата
ПТАШНИКА Євгенія Вадимовича — сержанта
САВЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕМЕНЮКА
Григорія Володимировича — молодшого сержанта
СЕНІКА Станіслава Леонідовича — молодшого сержанта
СИРОТЮКА Владислава Андрійовича — старшого солдата
СЛАВІНСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
СЛОБОДЯНА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЛЮСАРЕНКА Ярослава Едуардовича — старшого солдата
СУРДАЛА Миколу Григоровича — старшого сержанта
ТЕРІНА Антона Сергійовича — солдата
ТИЩЕНКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшину 1 статті
ТОМКА Романа Івановича — старшого сержанта
ТЮЛЕНЄВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
ФЕДОРОВА Сергія Михайловича — молодшого лейтенанта
ХАТУНЦЕВА Олександра Миколайовича — головного сержанта
ЦИКЕРДУ Романа Миколайовича — головного сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Віталія Івановича — молодшого сержанта
ЧИГИР Наталію Василівну — солдата
ШВИДКОГО Владислава Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Олега Костянтиновича — молодшого сержанта
ЩЕРБИНУ Миколу Віталійовича — молодшого сержанта
ЮРЧЕНКА Андрія Максимовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
КОЛОМІЙЧУКА Сергія Петровича — підполковника
ТОМЧУКА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта
ШТРОНДУ Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БОЙЧУКА Андрія Михайловича — молодшого сержанта
БОНДАРЕНКА Анатолія Кузьмича — капітана
ГІБНЕРА Вальдемара Олександровича — молодшого сержанта
ГОЛУБКУ Івана Васильовича — капітана
ГУМЕНЮКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
ДОНЧЕНКА Руслана Олександровича — сержанта
ДУМАНСЬКОГО Сергія Миколайовича — солдата
ДЯЧУКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ІЛЮСЯ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
КЛИМ’ЮКА Івана Валерійовича — молодшого сержанта
КУПІСА Станіслава Станіславовича — старшого лейтенанта
МАТВІЙЧУКА Романа Васильовича — молодшого сержанта
ОПАНАЩУКА Максима Олександровича — старшого солдата
СЕЛЮЧЕНКА Віталія Валерійовича — капітана
ТРОЯНА Валерія Євгеновича (посмертно) — головного старшину
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БУРЯЧЕНКА Івана Дмитровича — молодшого сержанта
РИМАРЯ Віктора Вікторовича — молодшого сержанта
РОЗІГРАЯ Владислава Івановича — старшого солдата
СНИТЮКА Сергія Олександровича — солдата
ШИМЧУКА Олега Миколайовича — молодшого сержанта.
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