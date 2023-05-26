Уряд передбачив у бюджеті $3,3 мільярда на першочергове відновлення

Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Потреби у фінансуванні першочергового відновлення України на 2023 рік становлять 14,1 млрд доларів США для 5 ключових сфер, що безпосередньо впливають на добробут людей та стимулюють економіку України”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, це енергетичний сектор з потребами в розмірі 3,3 млрд доларів США, гуманітарне розмінування з потребами в сумі 400 млн доларів США, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла – 1,9 млрд доларів США. Потреби на відновлення критичної та соціальної інфраструктури становлять 5,8 млрд доларів США, а також 2,8 млрд доларів США необхідно для підтримки приватного сектору.

“Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів США. Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів США. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він також поінформував, що уряди України та Великої Британії наразі тісно співпрацюють над організацією конференції з відновлення України, що відбудеться наприкінці червня в Лондоні.

“Ми плануємо презентувати проекти з відновлення, а також обговорити механізми страхування від військових ризиків. Впевнений, що ця конференція консолідує міжнародних партнерів та донорів і сприятиме їх залученню до відновлення України”, – підкреслив Марченко.