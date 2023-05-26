Уряд передбачив у бюджеті $3,3 мільярда на першочергове відновлення

Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: Іспанія передасть Україні нову партію танків Leopard 2 та БМП
“Потреби у фінансуванні першочергового відновлення України на 2023 рік становлять 14,1 млрд доларів США для 5 ключових сфер, що безпосередньо впливають на добробут людей та стимулюють економіку України”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, це енергетичний сектор з потребами в розмірі 3,3 млрд доларів США, гуманітарне розмінування з потребами в сумі 400 млн доларів США, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла – 1,9 млрд доларів США. Потреби на відновлення критичної та соціальної інфраструктури становлять 5,8 млрд доларів США, а також 2,8 млрд доларів США необхідно для підтримки приватного сектору.
“Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів США. Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів США. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Він також поінформував, що уряди України та Великої Британії наразі тісно співпрацюють над організацією конференції з відновлення України, що відбудеться наприкінці червня в Лондоні.
“Ми плануємо презентувати проекти з відновлення, а також обговорити механізми страхування від військових ризиків. Впевнений, що ця конференція консолідує міжнародних партнерів та донорів і сприятиме їх залученню до відновлення України”, – підкреслив Марченко.
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні
- Армія РФ не контролює Бахмут повністю — Маляр
- Українські пілоти розпочали навчання на F-16, — Боррель
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні