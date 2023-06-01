Україна не може бити по ракетних комплексах «Іскандер» в росії — Ігнат

Україна не можу бити по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» в росії. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил.

За словами Ігната, це б порушило зобов’язання перед міжнародними партнерами, які взяла на себе Україна.

«Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають», — пояснив речник.

Однак у випадку пусків ракет з окупованих територій Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Вночі 1 червня росіяни атакували Київ 10-ма ракетами «Іскандер», усі вони були знищені. На жаль, внаслідок падіння уламків у столиці загинули три людини, які не змогли потрапити в зачинене укриття.

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