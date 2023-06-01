Саміт БРІКС можуть перенести із ПАР до Китаю, щоб не арештовувати путіна — Reuters

Південно-Африканська республіка роздумує, як провести саміт БРІКС за участю володимира путіна, щоб не арештовувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Reuters.

Південна Африка має зобов’язання перед МКС та мала б видати російського президента, якщо він приїде на територію країни. Зустріч країн БРІКС має відбутись наприкінці серпня.

Одним із варіантів, який набирає популярності в ПАР, є можливість провести саміт в Китаї. Однак остаточного рішення ще немає, а в росії взагалі назвали повідомлення про таку ідею фейком.

Колишній президент ПАР Табо Мбекі заявив, що зустріч лідерів країн навряд чи пройде в Південній Африці. Хоча країна надала дипломатичний імунітет усім учасникам саміту, він не скасовує ордер МКС.

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