Вища рада правосуддя призначила членів ВККС, чого вимагала Єврокомісія

Вища рада правосуддя призначила усіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це повідомили у ВРП.

Таким чином Вища рада правосуддя розблокувала роботу ключового органу з формування суддівського корпусу. Це дозволить провести відбір суддів на понад 2 тис. вакантних посад та завершити кваліфікаційне оцінювання.

За результатами співбесід було призначено 16 членів ВККС, вісім були обрані з числа суддів та суддів у відставці.

У Фундації DEJURE зазначили, що перезапуск цього органу є украй важливим для виконання другої з семи умов, які поставила перед Україною Єврокомісія перед наданням статусу кандидата у члени ЄС.

«Разом з тим маємо зазначити, що ВРП не вибрали до оновленої ВККС максимум агентів змін, як це вартувало б зробити в інтересах реформи. Зокрема, до ВККС не потрапив жоден представник профільних неурядових організацій», — додали в організації.

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