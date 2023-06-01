Як особам з інвалідністю відновити втрачені документи МСЕК

Сhas News вже докладно розповідав, як оформити інвалідність в Україні:

куди звертатися,

які потрібні документи для проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),

як оскаржити рішення МСЕК.

Тепер ми розповідаємо, як особам з інвалідністю відновити втрачені документи. Адже в умовах війни в Україні є ризик загубити документи через бойові дії або під час переїзду чи евакуації.

Як працюють МСЕК під час воєнного стану в Україні

Під час воєнного стану в Україні всі медико-соціальні експертні комісії працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.

Процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена — МСЕК на цей період працює за принципом екстериторіальності.

Це означає, що якщо особа звертається для встановлення інвалідності, але не може прибути на огляд, МСЕК може ухвалювати рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Якщо людина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж шести місяців після його припинення/скасування.

Всі виплати та пільги в такому разі зберігаються до закінчення строку проходження повторного огляду.

Як відновити документи МСЕК

У випадку втрати медичних документів є кілька способів їх відновити.

Для відновлення медичної документації (результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій) — звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар відновить медичні документи через електронну систему та/або проведе додаткові обстеження для продовження лікування.

Для відновлення документів, які належать особі з інвалідністю — звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності.

Для відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи — звернутися до МСЕК за місцем перебування.

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