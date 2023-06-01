У межах примусової евакуації з Донеччини та Харківщини вивезли понад 200 дітей

З березня 2023 року з прифронтових територій Донеччини та Харківщини примусово евакуйовано 209 дітей.

Про це повідомили під час круглого столу «Діти війни. Злочини росії проти українських дітей» у Military Media Center.

З Донецької області вивезли 130 неповнолітніх, а з Харківської — 79. Примусову евакуацію здійснювали згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №209 від 7 березня 2023 р.

Дітей вивозять у Кіровоградську, Черкаську, Тернопільську області, як регіон розміщення розглядається також Житомирщина.

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