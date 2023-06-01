Влада Києва залучає громадськість для перевірки доступу до укриттів

Міська влада Києва залучає громадськість до перевірки доступу до укриттів після трагедії 1 червня. Внаслідок російського обстрілу в цей день загинули три людини. Їх вбили уламки ракет, коли загиблі намагалися потрапити в зачинене укриття.

Півтори місяці тому Департамент муніципальної безпеки КМДА уклав меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу «Озон». Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці.

Усіх небайдужих киян закликають долучатися до ініціативи в якості громадських уповноважених із таких перевірок. Для цього потрібно звернутися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки: [email protected].

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